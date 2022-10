El conductor de radio y televisión Phillips Butters denunció este miércoles que el excandidato presidencial Ricardo Belmont junto a otras personas llegaron hasta las instalaciones en Chorrillos de la planta transmisora desde donde se difunde PBO radio, situada en el Morro Solar, con la intención de interrumpir y apagar su señal.

En diálogo con Canal N, Butters, quien es dueño de la señal, aseguró que el también exalcalde de Lima no tiene ningún documento que ampare esta intervención.

“ Está cometiendo un delito en vivo y en directo [...] Ricardo Belmont ha pateado la puerta y ha entrado con ‘matones’ . Él no puede exigir ninguna resolución que le dé la razón. Está cometiendo un delito. Ya mi abogado Wilbur Medina está haciendo la denuncia ante el fiscal de prevención del delito de Chorrillos junto al ingeniero Carlos Aguilar en la comisaría para que se lo lleven a Belmont y a todos sus secuaces. No tiene una orden judicial que le permita hacer lo que está haciendo. Estos son los hechos que son transmitidos por él mismo”, dijo.

Para el conductor de televisión Belmont Cassinelli tomó esta medida porque se siente “apoyado por el Gobierno”. “Lo apoya Vladimir Cerrón porque es obvio que nosotros somos una radio de oposición [...] Esto una usurpación, es un delito. Él [Belmont] no tiene ninguna resolución. El problema que tiene con sus hijos tiene dos campos de acción. Uno es el Indecopi. Ricardo Belmont sin ninguna resolución ha entrado a patadas. Esto no es una retoma, es un delito y es por eso que un policía debe meterlo preso de inmediato”, agregó.

Phillips Butters informó que agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, pero hace falta la llegada de un fiscal. “Es flagrante el delito. Es como encontrar a un ladrón robando en una tienda”, finalizó.

Belmont responde

El excandidato presidencial Ricardo Belmont respondió a la acusación de Phillips Butters. Su participación en el hecho ocurrido en el Morro Solar fue transmitido en su cuenta oficial de Facebook.

A través de la citada red social, Belmont afirmó que “tiene todo en regla” para haber tomado la medida en la caseta de transmisión. Aseguró que han convocado a la Policía Nacional.

" No necesito una orden judicial porque es mi casa. Después de ocho meses de analizar los documentos, determinaron que yo era el propietario y no necesito una orden para entrar a mi casa. Todos los ministros me apoyan ", sentenció en declaraciones a los medios.





Por su parte, Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín, se pronunció respecto a este caso que involucra al excandidato presidencial Ricardo Belmont.

“¡El día de hoy RBC le dio patada en el siqui a PBO!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Planta transmisora de PBO fue intervenida a inicios del año

El pasado 26 de enero, la fiscalía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) intervinieron las instalaciones en Chorrillos de la planta transmisora desde donde se difunde PBO radio, que conduce Phillip Butters. El allanamiento fue autorizado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

El MTC informó en un comunicado que la Dirección de Sanciones en Comunicaciones del ministerio solicitó el descerraje y allanamiento de una caseta de transmisión en el Morro Solar debido a que se verificó que, desde allí, Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) utiliza la frecuencia 91.9 Mhz de la frecuencia modulada para difundir una señal de radiodifusión sonora sin contar con autorización del MTC.

Según el Sector Transportes, lo que se estaría cometiendo es el delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico para la emisión de ondas radiales.

“Sucede que la empresa Radio Tigre S.A.C. (RADIO PBO) fue titular de una autorización para la prestación del servicio de radiodifusión sonora comercial en la banda de la frecuencia modulada, la misma que fue declarada extinguida por Resolución Viceministerial N° 648-2019-MTC/03, lo cual fue notificado y se inició un procedimiento administrativo que concluyó con la extinción de la licencia en el año 2019″, señaló el MTC.

Una vez detectada y comunicada la difusión ilegal de la mencionada señal de radiodifusión, agregó, se solicitó la autorización de allanamiento que permitió la incautación de los equipos de comunicación.

