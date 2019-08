'Pico y placa': Jorge Muñoz revela que 13 mil papeletas educativas se impusieron en periodo de prueba

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que 13 mil papeletas educativas se impusieron en el periodo de prueba denominado "marcha blanca" del plan 'Pico y placa' en solo la primera de su lanzamiento, al tiempo de recordar que se aplicarán -desde este lunes- las sanciones monetarias de S/ 336 a quienes acaten la disposición.

En diálogo con la prensa, el burgomaestre resaltó la importancia de que los conductores tomen conciencia y cumplan las restricciones de acuerdo con el plan.

"Se impusieron trece mil papeletas educativas durante esta primera semana. La idea es que ahora haya la conciencia del caso para que las personas puedan acatar eso", remarcó.

Luego, Jorge Muñoz aseguró que se encuentra sorprendido por la conducta testaruda de algunos choferes quienes se niegan a acatar el plan 'Pico y placa'.

"He estado por la Vía Expresa, me he dado una vuelta, tenemos unas personas que están controlando, los policías, en la Javier Prado también. Me he dado con la sorpresa que hay contumaces conductores, gente que hoy no debe circular por esa zona y están circulando", sostuvo.