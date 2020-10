Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, señaló que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria. Insistió que las personas tendrán la potestad de decidir –cuando llegue el momento– si se las aplican o no.

“Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, aseguró la titular del sector durante su presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. Según el comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), la titular del sector afirmó que a la fecha no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la aplicación de la vacuna sea obligatoria.

Explicó que lo único que hizo el Ejecutivo es presentar un proyecto de ley para que el registro de las vacunas de emergencia sea condicionado, por un año, de tal manera que si se presentan evidencias que demuestren su poca efectividad o seguridad, se puedan retirar.

Sobre el plan de vacunación COVID-19

El Minsa aprobó el pasado 16 de octubre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En el documento se establece que, cuando esté disponible la vacuna contra dicha enfermedad, esta será aplicada en tres fases con el objetivo de inmunizar a 22´219.037 personas.

La fase I incluirá a trabajadores de salud del sector público y privado, personal de la Fuerzas Armadas y policiales, bomberos, serenazgo, brigadistas, personal de limpieza, estudiantes de la salud y miembros de las mesas electorales.

Esta etapa de vacunación se desarrollará en sedes de entidades sanitarias y en las instituciones policiales y militares donde se desenvuelven las fuerzas del orden.

La fase II estará integrada por adultos mayores, personas con comorbilidad, personal del Instituto Nacional Penitenciario y personas privadas de la libertad y la población indígena o nativa.

Esta se realizará en los servicios de atención ambulatoria de los establecimientos de salud o en locales públicos, puestos estratégicos de vacunación implementados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y los centros penitenciarios.

Finalmente, la fase III tendrá como objetivo vacunar a la población de 18 a 59 años sin comorbilidad. Se tiene previsto que este grupo sea vacunado en puntos estratégicos, como instituciones educativas, iglesias, parques, losas deportivas y estadios.

El sector Salud estimó un presupuesto de más de 3000 millones de soles para los años 2020 y 2021 para proveer de vacunas seguras y de calidad, garantizando su seguridad, conservación, administración y adecuada gestión, así como la demanda oportuna y la adherencia de la población a la vacunación.

Para ello, se realizará el Monitoreo Rápido de Vacunados (MRV) como herramienta de supervisión constante y estrategia para identificar oportunamente a la población pendiente de inmunizar y para abordar las razones de no vacunación, en caso de presentarse.