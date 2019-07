PNP descarta secuestro masivo de menores en Comas y lo califica de psicosocial (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En los últimos días, a través de las redes sociales, se compartieron imágenes y audios que alertaban de hasta 15 supuestos secuestros a niños, en menos de una semana, en Comas. Inclusive, destacaron uno en especial, sucedido en las inmediaciones del hospital Hospital Marino Molina EsSalud. Ante la difusión de esta información, la Policía Nacional del Perú descartó estos hechos y señaló que no ha ocurrido ningún secuestro masivo en dicha jurisdicción.

El coronel PNP Max García, jefe de la Depincri Lima Norte, aseguró que ningún ciudadano se ha acercado a alguna comisaría del distrito a poner una denuncia, recientemente, sobre algún secuestro a un menor.

Consultado sobre la información propagada de una persecución policial que realizó la Policía, tras el presunto rapto de una menor del brazo de su madre en el hospital del seguro, la autoridad policial señaló que esta noticia es falsa.

"Eso ha sido hace como tres días (la noticia sobre el presunto secuestro en el hospital del Seguro). Me llamaron varios medios de comunicación (tras la difusión de audios y videos falsos con el mensaje del secuestro), pero no hay nada. No hay nada de denuncias", señaló el coronel García a Correo, quien pidió no propagar información falsa y crear alarma en los padres de familia.

"Conversé con el jefe de departamento de investigación criminal de Comas y se ha comunicado con los comisarios de la jurisdicción. No hay ninguna denuncia relacionada a este caso. Es mentira. ¿Quien está proporcionando esta información? Ese psicosocial derrepente ha sido generado por algunas personas. Pero no hay nada", declaró a este diario el jefe de la Depincri Lima norte.





HICIERON LLAMADO A LA CALMA EN REDES SOCIALES

De igual manera, el Seguro Social del Perú (Essalud) descartó en sus redes sociales que alguno de sus afiliados haya sufrido el rapto o secuestro de su hijo en las inmediaciones del hospital Marino Molina.

La Policía Nacional del Perú, a través de Twitter, también pidió calma a la población y evitar propagar información falsa y sin antes ser verificada.