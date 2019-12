Jossmery Toledo, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a quien se le inició un proceso disciplinario por publicar un video modelando con el uniforme policial, se pronunció mediante su cuenta de Instagram.

La policía afirmó que seguirá publicando videos en la mencionada red social y agradeció a sus seguidores que la están apoyando por el momento que está pasando en su vida.

“Recién me pronuncio, ya estoy mejor con todo esto que me está pasando, para informarles que me ha salido un orzuelo. Estoy muy contenta y agradecer a todos ustedes por el apoyo, por los mensajes motivadores. De verdad, me siento bien respaldada por ustedes y voy a agradecer también al doctor Stéfano Miranda que me está ayudando en este proceso, muy amable de su parte. Muchísimas gracias, de nuevo, y voy a seguir colgando mis videos”, afirmó Toledo en tres videos publicados en las historias de Instagram.

Cabe recordar que el presidente Fuero Militar Policial, Julio Pacheco Gaige, precisó que el caso de Jossmery Toledo está viéndose en el ámbito administrativo disciplinario y que hasta el momento no se evidenció la posiblidad de la comisión de un delito de funciones.

“El tema disciplinario tiene dos vertientes, la administrativa disciplinaria y la vertiente delictual. El tema de la suboficial está en el ámbito administrativo disciplinario y la delictual. En este momento, ella está en el ámbito administrativo disciplinario, porque todavía no se ha evidenciado la posibilidad de la comisión de un delito de funciones”, informó.