Ayer se inició la inmovilización social obligatoria, y muchos peruanos quedaron varados tras el cierre del Metropolitano a las seis de la tarde. Una joven quedó en shock al no encontrar transporte.

La joven se puso a llorar tras enterarse que no podrá llegar a su casa antes del toque de queda. Cabe mencionar que el un reportero de Latina intercedió para que un patrullero policial la llevara a su casa en San Felipe (Comas), la autoridad accedió, pero luego la dejó varada.

Luego de unos minutos, Lorena Álvarez se percató que la misma joven que los oficiales habían ofrecido ayudarla, estaba esperando un bus.

“Me bajaron y me dieron pasaje (2 soles). Me bajaron a una señora y a mí, nos dijeron que estaban pasando carros, y solo me dieron pasaje", mencionó la joven entre lágrimas.