Según una encuesta realizada por Ipsos, las principales preocupaciones que aquejan a los peruanos en los últimos meses son: el coronavirus (57%), la corrupción (50%), el desempleo (43%), el crimen y la violencia (43%) y la educación (26%).

Para el historiador Mauricio Novoa, el mayor desafío del Bicentenario– y que es un tema común de todos-, es la desconfianza (99%) en la política, los funcionarios y las autoridades que nos representan. “Nos falta empezar a entender que no importa por quién voy a votar o qué partido me representa.

Hay que empezar a confiar los unos en los otros, ya que solo así dejaremos de estar divididos como país”, señala Novoa. Pone como ejemplo las vacunas, en donde se tuvo que hacer campañas para que los peruanos entiendan que solo con la inmunización se estará más protegido contra el COVID-19.

El decano de las facultades de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC ratifica que, a propósito de esta crisis política, es tiempo de reflexionar y hacer conciencia de nuestras propias decisiones, porque si bien hay personas honestas que quieren participar en el desarrollo, no siempre se va a poder satisfacer las demandas ciudadanas. Es ahí cuando se empieza a buscar culpables, como lo que ocurrirá mañana en las Elecciones Presidenciales.

VALORES. Novoa fomenta de especial manera los valores patrios, pero no solo izar la bandera, colocar un escudo o escarapela en el pecho, sino haciendo buenas prácticas en el hogar y fuera de este. “Los menores de todas las edades siguen el ejemplo de sus padres.

Por ello, con actos como ceder el asiento a un adulto mayor, no tocar el claxon, cuidar el medio ambiente, no tirar la basura en la calle, etc., se enseñarán buenas costumbres que en muchos han quedado en el olvido”, explica. Aclara que resulta importante que los tutores no cometan el error de expresar frases como “en Europa la gente vive mejor” o “en Estados Unidos tendrás mejores oportunidades” y comentar, delante de los niños, sobre el caso de un policía corrupto o un juez peruano comprado.

“Esto hace que el niño crezca pensando que vive en un país negativo. Con sus defectos y virtudes, debemos amar nuestro país”, concluye.