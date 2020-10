Una postulante del Examen de Admisión 2020- II Modalidad Virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) pidió a la mencionada casa de estudios volver a rendir la prueba, la cual no la pudo culminar por falta de conexión y falla del sistema.

La postulante, quien optó por no ser identificada, declaró en diálogo con RPP que en un inicio el programa donde debía aparecer la prueba no apareció. Asimismo, detalló que tampoco pudo subir, con normalidad, sus respuestas del examen.

“El profesor nos dijo que algunos alumnos presentaban problemas de conectividad y por ello el examen iba a comenzar a las 10:00 a.m. entonces nos dejaron conectados en el sistema más de una hora. Cuando nos da la orden para dar el examen, yo entré a la página donde el examen me tenía que aparecer, no estaba y tuve que volver a cargar la página”, declaró la postulante.

“Otros me indicaron que en la quinta pregunta el programa empezó a fallar, le salía la pantalla blanca que no le cargaba. Luego, yo estuve dos horas bien, pero al mediodía el programa me falló, me sacaron y no pude cargar la página”, agregó.

En ese sentido, pidió a la Universidad San Marcos que los postulantes que no rindieron de manera correcta el examen por problemas de conectividad vuelvan a dar el examen

“Pido que me dejen terminar mi examen. Cuando hice el registro biométrico, ellos te piden una cantidad de requisitos que en un momento el programa me aceptó. Entonces por qué ahora ellos me van a perjudicar por un error del sistema. No sé al final si mis resultados se enviaron”, comentó.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), informó - mediante un comunicado – que el Examen de Admisión 2020-II Modalidad Virtual se desarrolló de manera satisfactoria.

“El Examen de Admisión 2020-II Modalidad Virtual, en su primera fecha, se desarrolló satisfactoriamente, el mismo que se inició a las 10:00 hasta las 13:00 horas de acuerdo con lo establecido, luego de que se restauró el fluido eléctrico en San Juan de Lurigancho”, se lee en el comunicado.

Sobre la falla del sistema de fluido eléctrico que se presentó en una zona del distrito de San Juan de Lurigancho, San Marcos sostuvo que reprogramó el inicio de la prueba una hora después de lo anunciado, tiempo en el que la empresa Enel Perú, pudo solucionar el desperfecto.