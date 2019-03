Francisca Aronsson revela que sufrió acoso de un sujeto por Skype

Síguenos en Facebook

"Me dio mucha rabia. Fue duro". Eso fue lo que sintió la joven actriz peruana Francisca Aronsson, quien obtuvo reconocimiento por su rol protagónico en la película peruana "Margarita", al contar que fue víctima de acoso sexual por parte de un tipo a través de la aplicación de videollamadas Skype.

Aronsson, de 12 años, contó que el sujeto intentaba comunicarse insistentemente con ella a través de la mencionada aplicación. En entrevista con La República, la actriz indicó que en una oportunidad, el sujeto le enseñó su miembro viril.

"Sucedió el año pasado. Un chico me llamaba constantemente vía Skype y cometí el error de aceptar la videollamada, y me enseñó su parte íntima. Me quedé traumada", contó la actriz.

La protagonista de "Margarita" señaló que el tipo que la acosó volvió a intentar contactarla. "Otra vez me llama por Skype, pero lo he bloqueado", indicó al mencionado diario.

En tanto a la coyuntura, en relación a la denuncia por acoso sexual que planteó una periodista contra el congresista de Acción Popular Yohny Lescano, Aronsson sostuvo que el panorama es desalentador.

"Ahora que hasta los congresistas son acusados de acoso, me desanima más. Se siente un poco de frustración, ¡cuándo vas a cambiar, Perú!", expresó la actriz.