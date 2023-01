El cuerpo de Víctor Raúl Santiesteban Yacsavilca (55), quien falleció la noche del sábado durante las protestas en Lima, fue retirado de la morgue central de Lima tras cuatro horas de diligencias.

De acuerdo a América Noticias, sus familiares llegaron hasta la institución del Ministerio Público para constatar el proceso médico de ley. Así como el abogado Eloy Gutiérrez, quien se presentó como la defensa legal de los deudos.

Asimismo, detalló que están buscando un letrado adicional especializado en Derechos Humanos para buscar justicia por la muerte del hombre de 55 años.

Retiran de la morgue cuerpo de manifestante

Según el citado medio, el certificado de necropsia especifica contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo como las causas de la muerte de Víctor Santiesteban. “Estas lesiones fueron causadas por un elemento contundente duro”, se lee.

Buscará justicia

Por su parte, la hermana de la víctima aseguró que buscarán todas las pruebas del caso para dar con el responsable de la muerte de Víctor Santiesteban.

“Hoy día no murió una persona, murió toda una familia porque los sentidos pésames de la presidente, del Congreso, de los policías no me va a devolver a mi hermano. Tengo a mi padre de 74 años que se está muriendo de dolor”, señaló.

“Definitivamente vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y el que tiene que caer, va a caer porque los videos están”, aseveró.

Asimismo, se dirigió a la presidenta Dina Boluarte. “Y si me dirijo a la presidente como mujer, como madre, como hermana, que nos mire y nos ayude porque no basta decir un sentido pésame, queremos actuar. Usted quiere la paz, nosotros también queremos una justicia sana”, puntualizó.