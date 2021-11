Una enfermera del hospital de Puente Piedra denunció que fue asaltada y golpeada por delincuentes que se camuflaron como pasajeros cuando abordó en taxi colectivo ´luego de culminar su jornada laboral e ir a su vivienda en Ancón. Los ladrones se apoderaron de más de S/300 y sus pertenencias.

La agraviada – quien prefirió el anonimato por temor a represalias- contó a América Noticias que en un primer momento los dos sujetos la encañonaron a ella y al conductor del vehículo.

“Yo tomé el colectivo para venir a mi casa. Dentro, había dos sujetos, y cuando avanzó [el carro] nos encañonaron. Me jalonearon, me golpearon, me quitaron todas mis pertenencias, hicieron que les diera la clave de mi celular donde tengo mis cuentas bancarias”.

“En el forcejeo, me dieron un golpe en la cabeza con la pistola porque me confundí con un dígito [de la contraseña de su cuenta bancaria]. Me dieron golpes en la cara”, añadió la enfermera.

La profesional de la salud señaló que en todo momento los delincuentes la amenazaban con un arma. Detalló que los hombres se apoderaron de S/300 que había en su cuenta bancaria, S/50 soles en efectivo que estaba en su billetera, y otras pertenencias.

Asimismo, dijo sospechar del chofer vehículo al narrar que cuando los dos falsos pasajeros del colectivo le intentaron tapar los ojos pudo observar que el hombre ya no era encañonado con el arma. Además, mencionó que, tras el asalto, el conductor y los asaltantes la abandonaron en la vía.

“Me apuntaron en el estómago, en la cabeza para que les pueda dar las claves, el celular, y el audífono que tenía. Me dejaron sin nada. Cuando me soltaron me echaron alcohol gel en el ojo. No podía ver nada. Me botaron del carro y se fueron. Se llevaron todo lo que yo tenía”, agregó.

