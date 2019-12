Una joven madre (18) denunció que fue agredida brutalmente por su expareja, llamada Jefferson López Taricuarima (22), quien la viene acosando durante meses para que retomen la relación. Vecinas tuvieron que ir en su ayuda para evitar un posible feminicidio. El hecho ocurrió en el asentamiento humano San Miguel, en el distrito de Puente Piedra.

Según contó la víctima a América Noticias, en la madrugada del último domingo Jefferson López, con quien está separado hace cinco meses, llegó hasta su humilde casa para golpear con fuerza la puerta y la ventana para ingresar. Cuando entró la agredió físicamente al frente de sus dos hijos, de 1 y de 4 años.

“A cachetadas me dio, dijo que me iba a matar, me golpeó la vejiga y me empezó a gritar afuera”, contó la fémina al mencionado medio.

El hermano de la víctima, un adolescente de 15 años, corrió hacia la calle para pedir a ayuda y que socorran a la joven madre. Una vecina escuchó los gritos de auxilio y acudió hasta la vivienda, pero también fue agredida por López Taricuarima.

“A ella la tenía montada acá y golpeándole la cabeza en esta piedra. Si demorábamos en llegar 5 minutos, la mataba. En eso que me resbalo, el sujeto me viene encima y me mete puñetes y cabezazos”, dice la vecina.

Ante la llegada de más vecinas, el agresor escapó. La víctima dijo que fue a denunciar a la comisaría de Zapallal y que los policías le dijeron que vaya a un hospital para

“Me fui a denunciar, pero no me quisieron (...). Me dijeron que debería ir al hospital, de ahí para volver a mi casa. No (dijeron que lo iban a detener)”, narró la mujer.

La madre indica que recibe constantemente amenazas de muerte por parte de Jefferson López Taricuarima, quien le reclama para que regrese con él. “Siempre viene a molestarme, a amenazarme, a mi hermano, a mí y siempre dice que me va a matar. Me dice que si no va a ser para él, no va a ser para nadie”, señala.

Las vecinas de la zona han decidido organizarse para ayudarla y evitar que se convierta en una víctima más de feminicidio.