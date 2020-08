Una gran cantidad de personas amaneció este miércoles en el exterior de una de agencias del Banco de la Nación, situado en el Óvalo de Puente Piedra, para el cobro del segundo tramo del Bono Familiar Universal, según informó América Noticias.

En imágenes del citado medio se aprecia una larga fila que llega hasta 7 cuadras del lugar para el cobro de este subsidio. Además, otras personas indicaron se encuentran en la cola para la realización de otros trámites.

“Ya son tres días que estoy acá para el cobro del bono y nada. Tenía que cobrar ayer, por eso hice mi cola un día antes, pero no llegué, ayer tampoco y hoy estoy acá desde las 4:00 a.m. El banco no avanza, en todo caso que el horario se extienda”, señaló un adulto mayor en diálogo con ‘América Noticias'.

Otros señalaron que el personal del banco se demoraría en la atención y que no habría protocolos de seguridad contra el COVID-19 en el interior de la agencia.

“Para empezar no hay protocolos de seguridad, no hay círculos donde uno debe estar parado y la atención es pésima. Vienen a la hora que ellos desean, el personal del Ejército llega, pero tarde. Yo estoy desde hace tres días y nada”, señaló otra ciudadana.

Ante esta situación, serenos de Puente Piedra llegaron al lugar para que las personas puedan respetar el distanciamiento social, medida para evitar contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Cabe precisar que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Banco de la Nación formularon precisiones respecto al pago del Bono Familiar Universal de S/ 760 que el Estado viene otorgando al segundo padrón de hogares en situación de vulnerabilidad del ámbito urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.