Tras ser instaladas en las carpas entregadas por la Municipalidad de Villa El Salvador, varias personas denunciaron que el empadronamiento realizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para entregar 10 módulos temporales fue “irregular”.

“Yo vivía con mis hijos en un espacio separado por maderas dentro de otra casa. Todo ha volado y no tengo agua ni corriente. Estoy en la calle, pero me dicen que no me corresponde, que estoy exagerando, que no soy damnificada”, declaró Olga Pomatay Ibarra.

Sus dos hijos, Jordán y Jordy “no tienen probabilidades de vivir porque las quemaduras son graves”, por lo que “solo espero un milagro”.

Quejas

Otros vecinos aprovecharon la presencia de la ministra de Educación, Flor Pablo, y le comentaron el caso de una mujer a la que la Municipalidad de Villa El Salvador le quitó la carpa e incluso la llevó a la comisaría, porque no vive en la farmacia incendiada.

“Ella tiene su negocio y vive ahí, está cuidando a su hermana, la mamá de los mellizos”, narró un residente.

La ministra dijo que se debe realizar un “empadronamiento y mirar cada caso”.

Según el último reporte de Indeci, hay seis familias damnificadas y 15 afectadas; y seis viviendas inhabitables y 15 afectadas.

Frente a ello, el Gobierno entregará hoy 10 módulos temporales de vivienda, los cuales están instalados en el parque del Grupo 2 del Sector 6, a dos cuadras del lugar donde sucedió la emergencia. Al parecer no Serán suficientes.