La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, calificó de “absurda” la demanda presentada por dos estudiantes para que la universidad incluya una opción de comida vegana en el menú del comedor universitario.

MIRA ESTO : MEF proyecta que economía peruana crecerá 3.1% en 2024

“Tenemos un presupuesto para cantidad de raciones mensuales. Cuando se pide más, tenemos que ver cómo se amplía esas raciones. Hoy día están pidiendo comida vegana, que es un absurdo, porque somos una universidad del pueblo donde se da un menú acorde a las necesidades de los jóvenes que vienen de todas las provincias”, indicó la rectora en declaraciones a Canal N.

La demanda, interpuesta por los estudiantes Gabriela Santos Tacuri y Luis Nitai Syam Florian Andrade, busca que la UNMSM brinde una opción vegana en el menú, cree un registro de estudiantes veganos y reconozca al veganismo como un principio ético amparado en el derecho a la libertad de conciencia.

La medida ha sido admitida a trámite por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima y la audiencia se ha programado para el 9 de setiembre de este año.

Primera demanda de este tipo en Perú

Cabe destacar que esta es la primera vez en la historia de Perú que se presenta una demanda constitucional para que se implemente un menú vegano en una universidad. De concederse la demanda a favor de los estudiantes, marcaría un hito en la historia de la UNMSM.

Los estudiantes que presentaron la demanda argumentan que la universidad tiene la obligación de ofrecer opciones de alimentación que sean inclusivas y respetuosas con las diversas opciones alimentarias de sus estudiantes. Además, señalan que el veganismo es un estilo de vida cada vez más popular en el Perú y que la UNMSM debe estar a la vanguardia en este sentido.

Por su parte, la rectora Ruffner ha defendido la decisión de no incluir comida vegana en el menú del comedor universitario, argumentando que la universidad no tiene los recursos suficientes para hacerlo y que la mayoría de los estudiantes no son veganos.