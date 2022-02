El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, informó este viernes que hoy el Consejo de Ministros tomará una posición oficial respecto al proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso, que propone el cambio en la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que atenta contra la reforma universitaria.

En entrevista con Radio Nacional, el titular de la PCM señaló que a las 4:00 p.m. se tiene prevista la sesión extraordinaria de la PCM donde se debatirá este dictamen, y otros temas de agenda.

“Sí, a las 4 de la tarde en el Consejo de Ministros se tratará el tema principal de la reforma universitaria y posiblemente otros temas que surjan a partir del informe y a partir de los pedidos de los señores ministros”, indicó.

Al ser consultado, si el Gabinete Ministerial que preside mostrará su respaldo a la Sunedu, respondió: “No sabe. Hoy decidiremos en el Consejo de Ministros la posición oficial del gobierno”, enfatizó.

Esta semana, el ministro de Cultura, Alejandro Salas informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió la realización de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros para abordar el tema de la norma aprobada por el Congreso sobre la composición del Consejo Directivo de la Sunedu.

Valer adelantó que Ejecutivo no observará ley

El miércoles 2 de febrero, Valer, aseguró que el Poder Ejecutivo no observará la ley aprobada por el Legislativo que propone restablecer la denominada “autonomía e institucionalidad” a las universidades peruanas, la cual incluye la modificación de la conformación del Consejo Directivo de Sunedu.

En entrevista a RPP Noticias, el titular de la PCM indicó que la “Sunedu no legisla”. “Quien legisla es el Congreso de la República, y si el Congreso legisla y nosotros los del Poder Ejecutivo vemos que está enmarcado dentro del derecho, pues así lo recomendaremos al señor Presidente de la República, pero si hay alguna observación que este al margen de la ley se lo haremos saber, precisó.

Asimismo, afirmó que no observarán la ley. “No (vamos a observar la ley), yo creo que primero hay que sesionar en el Consejo de Ministros y discutirlo. Me parece que una ley no se saca de la noche a la mañana. Ha pasado por una comisión, esa comisión debatió y luego al pleno del Congreso”, dijo.

Por su parte, anteriormente, el ministro de Educación, Rosendo Serna, indicó que su sector hará “una evaluación exhaustiva” de la norma.

El proyecto de ley fue aprobado con 69 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular (24) y Renovación Popular (9) votaron a favor en bloque. Mientras, Perú Democrático (3), Juntos por el Perú (4) y no agrupados (3) votaron en contra. La bancada del partido de Gobierno, Perú Libre, votó mayoritariamente a favor (27), un grupo menor en contra (7) y hubo una abstención.

