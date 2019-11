Relojes costosos: joyas en la mira de los delincuentes

Síguenos en Facebook

No tienen reparo en disparar con tal de obtener su preciado botín. Identifican a sus víctimas, especialmente turistas, los “marcan” en el aeropuerto, aunque también en los centros comerciales u hoteles más exclusivos de la capital. Luego los reducen, incluso con disparos, y se apoderan de relojes de alta gama.

Esta nueva modalidad de robo, que hasta hace muy poco era desconocida, está proliferando en la capital, llegó al país con los hampones venezolanos, que buscan mudar su reino del delito por la represión que cubre su nación.

Dispuestos a todo

La Policía Nacional explicó a Correo que los feroces miembros de estas peligrosas bandas criminales operan bajo las modalidades del “raqueteo” y el “marcaje”. Su único objetivo, dijeron las fuentes, es robar relojes de alta gama o joyas de oro con piedras preciosas, a cualquier costo. Para ellos, la vida no vale nada.

El delito es su negocio y, por ello, estas bandas conformadas por venezolanos operan con las más veloces motocicletas para facilitar la huida, o modernos autos que les sirven para pasar desapercibidos y como contención en caso intervenga la Policía.

“Estos delincuentes repotencian las motos para que sean más veloces. No les importa ser captados por cámaras de seguridad. Son extremadamente violentos y no les importa disparar con tal de conseguir su botín”, explicó a Correo un alto mando de la Policía.

Estas bandas criminales “marcan” a sus víctimas en las salas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en centros comerciales, restaurantes o en las puertas de hoteles. "Los siguen hasta un lugar donde se encuentran vulnerables y usan la violencia de manera innecesaria. Casi siempre terminan lesionando a sus víctimas, usualmente con armas de fuego", dijo el oficial.

Detectives policiales consultados por este diario señalaron que los costosos relojes son comercializados en el mercado “negro” de países como Ecuador, Colombia y la propia Venezuela.

Atacan por 500 soles

“Robé dos veces en Miraflores. A uno en una panadería y al otro tuvimos que seguirlo. Les robamos relojes de marca y cadenas de oro. Los dos eran turistas. Por el primer robo me dieron 100 dólares y por el segundo 500 soles. No me importa que las cámaras me hubieran captado ni que la Policía me buscara”, confesó Mervin Hernández Rodríguez, quien fue capturado en agosto pasado por los agentes del Depincri Miraflores.

El confeso hampón cayó junto a Emilio Perera Villegas (25), con quien integraba la peligrosa banda criminal "Los Malditos Relojeros”, conformada también por otros siete facinerosos que ya están en manos de la ley. Se les acusa de robar relojes marca Rolex y cadenas de oro a un ciudadano mexicano y un turista coreano, en San Isidro.

Policía tras sus pasos

¿Son estas capturas hechos aislados? El exjefe del Escuadrón de Emergencia de la Policía y flamante jefe de la Región Policial Callao,coronel Juan Olivera García, informó que su antigua unidad desarticuló siete bandas criminales de venezolanos, involucradas en robos de costosos relojes. En paralelo, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) hizo lo mismo con seis. No obstante, a veces ocurren eventos inesperados. El último 7 de noviembre, la Policía capturó a los venezolanos Anderson Rafael Márquez Pérez (24), Alexander Eduardo Martínez López (22) y Aleri Jesús Canelón Silva (28), por robar un reloj marca Rolex a un turista chileno, en San Isidro. Estos fueron puestos a disposición del Depincri Miraflores; sin embargo, tres días después, fugaron de dicha dependencia.