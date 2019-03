Revelan nuevas imágenes del auto que arrastró al sobrino de Paolo Guerrero (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras conocerse que Julio Rivera Quispe, hijo de Julio 'Coyote' Rivera y sobrino de Paolo Guerrero, falleció luego de ser arrastrado por un auto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para encontrar a los responsables.

El dominical Cuarto Poder reveló nuevas imágenes registradas por cámaras de seguridad y en ellas se observa que una mujer estaba como copiloto y que dentro del vehículo habían como mínimo tres personas.

El auto era un Hyundai Accent tipo taxi, según el gerente de peritajes del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, Danny Humpire.

Tras haberse descubierto detalles para dar con los delincuentes, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) no les da la base completa de las placas registradas, situación que no permite hacer una comparación en tiempo real. Esto ayudaría mucho en agilizar la investigación.

"Es un buen momento para trabajar integralmente. Si cada uno trabaja en sus fortalezas se duplica el esfuerzo. Podríamos ahorrar tiempo y recursos a la institución", expresó el informático forense Lizbardo Orellada.

El software usado para mejorar resolución del video fue el Amped Five. Sin embargo, la calidad de imagen que graban las cámaras de seguridad no es buenas debido a que no existe una estandarización.

"El gran problema de la inseguridad ciudadana es también que los municipios tienen cámaras de seguridad muy antiguas, muy obsoletas. Lo que necesitamos son cámaras de seguridad en HD", expresó Danny Humpire.