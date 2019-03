Revelan que a víctima de feminicidio en Independencia quisieron matarla hace un año

Síguenos en Facebook

Erlinda Alania Márquez quien fue hallada sin vida junto a su bebé en su vivienda de Independencia la noche del último jueves, había sido víctima de severas agresiones.

El presunto asesino, Aurelio Suler Ramírez, el padre de su hijo ya había intentado asesinarla hace un año, reveló Julia Márquez, hermana de la víctima.

En diálogo con Correo, la mujer señaló que el sujeto intentó ahorcarla con el cable de un cargador y, que éste la persuadió para que no lo denuncie.

"Una vez quiso matarla con el cargador. Como la ahorcó, se desmayó. Como vive el hombre al costado de la comisaría, él le dijo no me denuncies porque me van a sacar de mi trabajo y no voy a poder darte dinero", mencionó.

Luego, Julia Márquez aseguró que desconoce las circunstanciase en la que fue asesinada su hermana al interior de su vivienda de la cuadra 9 de la avenida José Gabriel Condorcanqui.