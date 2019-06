Roban vestuario a cantante folclórica valorizado en casi 10 mil soles

Síguenos en Facebook

Cuando se encontraba en pleno escenario, una cantante folclórica fue víctima del robo de sus trajes típicos que los guardaba al interior de su camioneta en la cochera del Complejo Acobamba en el kilómetro 6.5 de la Carretera Central en Ate, la madrugada del último viernes.

Se trata de Mariflor Gómez Zúñiga conocida como “La voz del amor” a quien le robaron tres polleras valorizadas en casi 10 mil soles. Además, de cinco teléfonos móviles, una cámara fotográfica, gran cantidad de polos de la selección nacional, dinero en efectivo y sus documentos de identidad, así como los de sus hijos.

Se conoció que los sujetos violentaron las chapas de seguridad del vehículo para concretar el delito.

Esta sería la tercera vez que la artista huancaína es víctima del accionar de los hampones.

“Ya en otras dos ocasiones me han robado, esta es la tercera vez que ocurre y la Policía no me apoya”, mencionó "La voz del amor" quien este 30 de junio celebrará un aniversario más de vida artística en Huancayo.