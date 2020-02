San Juan de Lurigancho: Delincuentes encañonan a niño de 11 años para robarle (VIDEO)

No les importa nada. Delincuentes encañonaron a un niño de 11 años para robarle sus pertenencias en el distrito de San Juan de Lurigancho, según informó ‘Al estilo Juliana’.

En imágenes registradas por una cámara de seguridad se observa que el menor estaba jugando con su amigo en la calle y dos sujetos en una motocicleta, quienes estaban en su camino, lo amenazaron con una pistola, colocándole en la cabeza.

Tras cometer el robo, los dos adolescentes se fueron asustados y la motocicleta arrancó para huir del lugar.

En el mencionado programa también se mostraron testimonios de vecinos que se quejaban de la inseguridad ciudadana en el distrito y pidieron que el alcalde Álex Gonzáles gestione para que policías y serenos cuiden las diferentes zonas rojas.

“Cuando yo estoy hablando la moto se me viene y era un chico, blanco y alto, venezolano y me dijo: vas a morir. Me puso el revólver acá, yo me corrí y quise pelear con él. En eso nuevamente me vuelve a amenazar. Le dije que por favor no me haga daño”, dijo una vecina al mencionado programa.

“Queremos que haya más seguridad. El nuevo alcalde no hace nada, brilla por su ausencia”, expresó otra residente.

