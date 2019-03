Roxana Malpica: "No tengan miedo de denunciar la violencia"

Síguenos en Facebook

Roxana Malpica Pimentel es el nombre de la primera mujer al mando de la comisaría de La Punta, en el Callao. La mayor cuenta con 18 años de experiencia policial y aseguró que si bien el rol de la mujer policía es “bastante sacrificado”, no hay mejor recompensa que “el sentir que trabajan para la ciudadanía”.

Durante el mes y quince días que se encuentra a cargo de la dependencia policial chalaca, Malpica viene apostando por trabajar en la prevención para reducir los delitos.

¿Cómo nació su vocación de ser policía?

Por la ayuda social a la comunidad. Lo que hace la Policía es una carrera fuerte y bonita a la vez, porque ayudamos a la población. Ni bien terminé el colegio decidí ser policía, vocación que es muy bonita, la de servir a mi nación.

¿Qué tan difícil ha sido el camino para llegar a este cargo que ostenta?

Llevé un curso de Estado Mayor en la escuela de posgrado de la Policía. Asimismo, como alférez, teniente capitán y mayor he seguido cursos dentro y fuera de la institución que me han permitido trabajar en diferentes áreas policiales. Me he desempeñado en las comisarías La Victoria y Monserrat, en Seguridad del Estado y resguardo presidencial. También en Digemin e Inteligencia del Ministerio del Interior.

¿Cuáles son los principales problemas que ha encontrado en la comisaría que dirige?

Lo que más vemos son casos de violencia familiar, mayormente en la modalidad de agresión psicológica. Hacemos bastante trabajo de prevención. Estamos patrullando y hacemos operativos y campañas de sensibilización. Conversamos bastante con la población y, por el momento, el índice de delincuencia es bajo, en comparación a otros distritos.

¿Cómo van a seguir trabajando en la reducción de estas cifras?

De manera coordinada con las autoridades locales. Estamos trabajando en patrullaje integrado, rondas nocturnas con las dos juntas vecinales, que fueron creadas recientemente. Estamos trabajando de la mano todos. Para mí es importante el trabajo en equipo.

¿Qué viene logrando conjuntamente con el alcalde y otros comisarios?

Nos estamos reuniendo de manera constante. Todos los jueves tenemos reuniones con las juntas vecinales y también como comisarios nos reunimos en la Región Policial del Callao cada fin de mes para ver el tema de la incidencia delictiva y hacer un análisis comparativo.

¿Hay posibilidad de declarar otra vez en estado de emergencia el Callao?

Considero que ese tema lo tiene que ver el Gobierno Central, ya que es un trabajo a nivel macro.

¿Se planea incrementar el número de policías en La Punta?

La población va creciendo y en todos los distritos se necesita más personal policial y se está trabajando en ello.

¿Cree que la violencia en el país ha empeorado?

Estadísticamente, sí.

¿Qué le diría a muchas mujeres que no se atreven a denunciar los hechos de violencia?

Que no tengan miedo, que denuncien, que las autoridades estamos aquí para apoyarlas.

¿Qué es lo que se debe reforzar en las comisarías para atender la violencia contra la mujer?

Se deben reforzar las campañas de sensibilización y todas las comisarías deberían contar con un módulo del Centro de Emergencia Mujer, ya que este cuenta con asesoría jurídica y psicólogos de gran ayuda.

¿Considera que dentro de la institución policial se práctica la igualdad de género?

Las obligaciones y las oportunidades en la Policía son las mismas. Desde ese aspecto no se puede decir que hay discriminación. Las oportunidades se dan igual tanto para hombres y mujeres policías.