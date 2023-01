Dos delincuentes armados asaltaron a un motociclista y se llevaron su unidad a la altura del óvalo Arriola. La víctima dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y tras una persecución y balacera por la vía Expresa, en el distrito de San Borja, los agentes abatieron a uno de los hampones.

De acuerdo a América Noticias, la PNP también capturó al cómplice del hampón. Lamentablemente un policía resultó herido producto del intercambio de disparos. Cabe indicar que todo ocurrió la madrugada del último sábado.

“Me robaron la moto por el óvalo Arriola, sacaron arma, me dispararon, me dijeron que entregara todo, me baje y se llevaron mi moto”, indicó el agraviado.

Persecución y balacera en Javier Prado deja un ladrón abatido

Según el matinal, la Policía logró ubicar a los hampones a la altura del puente San Luis en San Borja a través del GPS de la moto. Al verse sorprendidos, uno de los sujetos disparó contra los agentes que no dudaron en enfrentarse contra el hampón.

Tras el intercambio de disparos, la Policía capturó a César Augusto Malpartida Velázquez, mientras que el delincuente abatido no fue identificado. En tanto, el suboficial de tercera Nehemías Jesús Ramos Meléndez fue llevado a una clínica local tras resultar herido de bala.