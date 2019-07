San Isidro: policía de tránsito apunta a conductor que quiso embestirlo con su auto (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un hombre que invadió el carril segregado del Corredor Rojo entre las avenidas Petti Thouars y Javier Prado en San Isidro fue apuntado por un policía de tránsito pues habría intentado embestirlo con su vehículo.

El chofer identificado como Walter Armando Céspedes Rodríguez (28) se negó a apagar y bajar del auto tras cometer una falta. Incluso en el video que circula por las redes sociales se ve que el conductor insulta al efectivo de la PNP.

“¿Me estás apuntando, chibolo? ¿Por qué me estás apuntando? Estás loco [...] Yo voy a hacer mi denuncia porque yo no he hecho nada. Dispárame pues, hue... Tienes que aprender. Te van a botar, te vas a arrepentir”, se le escucha decir al conductor.

La Policía Nacional del Perú informó que el efectivo intervino al chofer porque fue detectado circulando en la vía del corredor Javier Prado - La Marina - Faucett (corredor rojo) pese a que este es exclusivo para las unidades de servicio.

Además el vehículo tenía lunas oscurecidas, algo que está prohibido según el reglamento de tránsito y seguridad vial.

“Al momento de la intervención el conductor hizo caso omiso a las indicaciones del policía quien le solicitó los documentos respectivos y por el contrario procedió a avanzar con su vehículo, amenazando de palabra y vociferando improperios contra el policía, para luego impactarle con el parachoques delantero en dos oportunidades a la altura del abdomen”, detalla el comunicado.