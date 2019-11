San Juan de Lurigancho: atleta muere tras ser atropellado por conductor que se dio a la fuga

Síguenos en Facebook

Un atleta murió luego de ser atropellado a la altura del paradero 5 en el sector de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho, por el conductor de una miniván que se dio a la fuga.

Luis Javier López Domínguez (37) falleció el último domingo cuando realizaba su entrenamiento, pues se preparaba para participar en la Maratón de Los Andes que se realizará Huancayo, según informó el noticiero América Noticias.

“Nosotros tenemos una ruta hasta Las Flores y después regresamos. Como 20 kilómetros hacemos. Él iba de regreso. Iba mucho más rápido que yo. No he visto como ha pasado el accidente. Un señor [testigo] me dijo que ha sido un carro y el chofer se dio a la fuga”, contó Freddy Fernández, compañero de la víctima.

“Normalmente nosotros nos pegamos a la tierra, seguro el carro se ha pegado. No sabemos por qué ha pasado. Nosotros no esperábamos [su fallecimiento]”, agregó.

Peritos de criminalística llegaron al lugar del accidente. La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará imágenes registradas por cámaras de seguridad para dar con la identificación y posterior detención del responsable del atropello.

Conductor identificado

RPP Noticias informó este lunes que el conductor de la minivan fue identificado como Carlos Junior Gonzales Castillo, un ciudadano de nacionalidad venezolana. A la fecha, su paradero es desconocido.

Francisco Pardo Núñez, primo y abogado de la familia de Luis López Domínguez, detalló que ubicaron el auto que había sido abandonado en la vivienda donde Gonzales Castillo es inquilino de un cuarto.

“Hemos encontrado el vehículo estacionado y sale la suegra y esposa [del dueño de la vivienda]. Ellas comentaron que no sabía dónde se encontraba [el ciudadano venezolano]. El propietario del vehículo llamó por teléfono a Carlos Junior Gonzales y él le contestó. Le preguntó qué cosa había ocurrido, pero luego apagó el celular y no volvió a responder. La fiscal ya cursó el oficio porque existe la cámara de un privado en la zona, y asumimos que sabremos medidas concretas sobre este caso”, indicó el letrado.