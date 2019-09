San Juan de Lurigancho: detienen a sujeto acusado de intentar violar a menor de 16 años

Síguenos en Facebook

La Policía Nacional detuvo en San Juan de Lurigancho a un hombre identificado como Gerardo Álvarez Ticona, de 42 años, quien es acusado de haber intentado abusar sexualmente de una menor de 16 años de edad.

De acuerdo a 90 Matinal, el detenido fingió en estar en estado de ebriedad. “Es que no sé, seguro el alcohol se me habrá pasado. Solo hice tocamientos, y me fui. Le pedí disculpas”, dijo. La agraviada reveló a las autoridades que no es la primera vez que Álvarez Ticona intenta agredirla sexualmente, señaló el referido medio. Por ello, exigió que el acusado no sea puesto en libertad.

Por su parte, el sujeto que fue trasladado hasta la comisaría de San Elizabeth en San Juan de Lurigancho dijo que ofreció disculpas a la adolescente tras lo ocurrido.

El noticiero informó que Gerardo Álvarez reporta denuncias por violencia familiar. Será denunciado por el delito de tentativa de violación sexual.