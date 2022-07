Un hombre fue hallado muerto, este lunes, por los vecinos en una calle del sector Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho (SJL). El cuerpo presentaba una herida sangrante a la altura de la cabeza.

La Policía indicó a ATV+ que los vecinos avisaron a la comisaría de Canto Rey que una persona se encontraba tendida en medio de la pista. Los agentes policiales se acercaron al lugar y constataron que ya había fallecido.

De inmediato, los policías notificaron del caso al Ministerio Público, cuyos peritos establecieron que el hombre no presentaba heridas por arma blanca ni impactos de bala.

No obstante, la PNP indicó que se sospecha que se habría desplomado y golpeado la cabeza cuando transitaba por la zona. Se le realizarán más análisis en la Morgue Central de Lima para descartar un posible envenenamiento.

El hombre no portaba documentos, por lo que no pudo ser identificado. En el informe periodístico se indicó que los vecinos indicaron que no lo conocen y que se trataría de un indigente.

