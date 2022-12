José Moro adquirió una deuda con ciudadanos extranjeros para ayudar a su nieto, quien se comprometió en pagar el dinero. Sin embargo, este no cumplió con su promesa y ahora el adulto mayor recibe amenazas de muerte.

De acuerdo a Buenos Días Perú, el agraviado solicitó el préstamo para que su nieto Luis Moro, quien es médico cirujano en la ciudad de Trujillo, pueda tramitar sus documentos de doctorado. Fue el 4 de abril que pidió S/1.000, pero luego de ocho meses la deuda incrementó a S/2.400 debido a los altos intereses.

“Yo me presté S/1.000 para enviarle a mi nieto para que saque sus documentos de doctorado coordinando para que pague diario S/45, pero no ha pagado nada en la cual han transcurrido ocho meses. El monto ya suma a S/2.400 con los intereses. Me deposito una vez, pero después no lo hizo nunca más”, denunció.

Según el matinal, José Moro vende choclos en un carrito por la tarde en San Juan de Lurigancho, hasta donde los extorsionadores han llegado a amenazarlo.

“Me han dicho que si no le pago el dinero me van a matar o van a ir contra mi persona. Es una amenaza que estoy corriendo. Tengo miedo de salir porque en cualquier momento me pueden disparar por S/200 o por S/1 matan estas personas”, señaló.

Indicó que pese a que explicó su situación a los extranjeros, ellos le exigen que cancele la deuda. “Me siento impotente porque no puedo ni siquiera correr porque a las justas me movilizo en muletas. Yo llamo a mi nieto y estoy bloqueado, no me contesta ni nada. No puedo exigirle que pague porque yo me encuentro en Lima y él esta en La Libertad”.