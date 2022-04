Una madre de familia denunció que su hija fue violada por su propio tío, un policía en actividad que labora en el Callao. Según la progenitora, la agresión sexual ocurrió el pasado 17 de abril durante una reunión familiar en una vivienda de San Juan de Lurigancho.

El agente PNP acusado fue identificado como Willy Giovanni Coaquira y trabaja en la Unidad de Seguridad del Estado en el Callao. La mañana de este martes, 17 de abril, decenas de personas hicieron una protesta en la Depincri de San Juan de Lurigancho para exigir justicia.

“No le importó que mi hija descansaba y le hizo daño. Mi hija ni siquiera puede dormir por las noches, salta del susto porque tiene miedo”, agregó la madre al noticiero 24 horas.

El noticiero también reveló unos chats del padre de la menor ultrajada y el policía agresor. En estas conversaciones, Giovanni Coaquira se habría intentado excusar diciendo que “estaba mareado”.

“Basta de tanto monstruo, no es justo, ellos no tienen corazón y no saben el sufrimiento de las personas. Exigimos justicia y que se investigue el caso”, agregó la madre de la víctima.

Willy Giovanni Coaquira Tipula permanece detenido en la Depincri II de San Juan de Lurigancho.

VIDEO RECOMENDADO

Ministra Betssy Chávez se pronuncia sobre caso de menor ultrajada en Chiclayo