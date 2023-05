La familia de Jean Paul López Toro denuncia que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que estaba de civil, lo atacó con un bate de béisbol. El hecho se produjo la mañana del último martes en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a Geraldine Hidalgo, pareja del agraviado, ellos se encontraban haciendo cola para tanquear su auto cuando el policía Claudio Arístides Rabanal Apaza pasó con su vehículo y rasguñó el carro de Jean Paul.

“Nosotros estuvimos echando gas, haciendo la cola para entrar. Entonces él viene todo de frente a pasar por la mano derecha, cuando realmente no había espacio para que él pase, y le rasguña el carro. Es ahí que mi pareja baja y le dice: ‘mira lo que has hecho’ y él le responde de una manera prepotente”, contó la joven a América Noticias.

“Mi pareja también reacciona y el (policía) baja del carro con una llave de cuatro patas y le comienza a dar en el carro. Entonces mi pareja comienza a patear (su carro). Al rato el hombre saca un bate de beisbol grande y le golpea en la cabeza (a mi pareja)”, señaló.

Gracias a la intervención de testigos, lograron quitarle el bate al policía. “Se metió un chico a quitarle el bate. Si no le quitaba, le hubiera seguido golpeando en la cabeza. Hasta lo podía matar”.

Asimismo, retuvieron a Claudio Arístides pues tenía la intención de retirarse del lugar. Durante la inspección a su auto, se encontró el bate de béisbol, una llave de tuercas y un cuchillo.

Está detenido

Tanto el agente PNP como el agraviado fueron llevados a la comisaría de Pamplona I.

Según la pareja del agraviado, no sabe nada de él desde las 8 de la noche que fue retenido en la dependencia policial. Ella está preocupada por su estado de salud debido a los golpes que recibió en la cabeza.

“Hasta ahora no sabemos nada, no tenemos información de cómo está él. Adentro está con cinco puntos en la cabeza y no nos dan información alguna”, denunció. “No nos quieren ni dejar verlo ni nada. Desde ayer a las 8 de la noche lo hicieron pasar adentro”.

Por su parte, el padre de Jean Paul López reveló que el policía que atacó a su hijo presente denuncias similares. Además, trabaja para la comisaría de Pamplona I, por lo que no saben si se encuentra retenido o no.