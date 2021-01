El alcalde de San Luis, David Rojas Maza, fue acusado de haber contratado a su presunta pareja, Ana Cristina Roque Alanya, y al padre de ella, Marco Antonio Roque Ortiz, para que trabajen en dicha municipalidad.

Fue la propia joven de 23 años quien contó a Panorama que ingresó a laborar como secretaria en la Subgerencia de Gestión Ambiental de la comuna de San Luis gracias a su relación con Rojas Maza, la misma que se inició en febrero y culminó antes de diciembre del 2020.

“Fue mi pareja sentimental estable. (¿Él te ayudó a ingresar a la municipalidad?) Claro que sí, él me dijo para ingresar a la municipalidad. Me llamó y me dijo que pase de frente con la administradora”, indicó Roque Alanya.

“Él me ha ayudado para poder ingresar a trabajar (al municipio de San Luis), gracias a él yo he trabajado ahí, yo ignoraba que sea un delito (que me contrate en una entidad pública mi pareja)”, agregó.

En el reportaje de Panorama se indicó que Ana Cristina Roque Alanya publicaba en sus redes sociales imágenes que comprobarían su relación con el alcalde de San Luis.

Además, detalló que su padre entró a trabajar como agente de seguridad interna en los locales ediles y que habían acordado, para evitar problemas, que él afirme que ingresó al municipio por su supuesta amistad con el alcalde y no por la relación con su hija.

Sin embargo, David Rojas Maza negó haber tenido una relación con la joven y dijo desconocer cómo se les contrató, pues adujo que él no realiza los “requerimientos del personal”.

