San Martín de Porres: delincuente fue atropellado tras robar celular a peatón (VIDEO)

Dos delincuentes robaron esta madrugada a un hombre que transitaba por la Av. Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres. No obstante, durante su huida, uno de los hampones fue atropellado por el conductor de un vehículo a la altura de la Panamericana Norte.

Según 90 Matinal, el peatón fue interceptado por dos sujetos que le arrebataron su billetera y celular. Luego un sereno de San Martín de Porres que iba a bordo de una motocicleta fue testigo del hecho y comenzó a perseguir a los delincuentes.

Entonces, uno de ellos identificado como Félix Rolando Chilca Echevarría alias ‘El Coyote’ ingresó a la vía y saltó un muro que separa a ambos sentidos de la vía, pero no se da cuenta del desplazamiento de un vehículo, que lo impactó. Durante su intervención se le halló el celular de la víctima.

“Me siguieron, me cogotearon. Uno me cogoteó y el otro me rebuscó. En ese momento aparece serenazgo y empieza la fuga […] Ellos saltan y vimos como uno de ellos sale volando por el auto que lo embistió”, contó el agraviado que prefirió el anonimato.

‘El Coyote’ que se resistió a ser llevado a un hospital cercano fue trasladado a la comisaría de San Martín de Porres, que está a cargo de la investigación