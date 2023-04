Una joven denuncia que su vecino mató a palazos a su perro “Patrick”, quien recién iba a cumplir un año el próximo 14 de mayo. El hecho se produjo la tarde del último lunes, en el distrito de San Martín de Porres.

Según Buenos Días Perú, el padre de la denunciante sacó a pasear a sus tres mascotas, entre ellas “Patrick”, sin imaginar que sería la última vez que compartiría con él.

“Todas las tardes mi papá, que es un señor de años, su relajo es llevarlos a pasear al parque. Casi a las 6 de la tarde los saca a los tres como todos los días”, contó la joven. “Para poder ir la parque lamentablemente tenemos que pasar por una esquina, el señor vive en el segundo piso de un edificio. Justo cuando estaban doblando la esquina, el señor sale con un palo y le da en la cabeza a mi perrito y como es pequeño, muere inmediatamente. Mis perritos son chiquitos y mansitos”, aseguró.

Vecinos sostienen que no es la primera vez que Alberto Ciro Malo Torres, de 68 años, agrede a las mascotas de la zona. “Mis perritos no muerden, son chiquitos, como todo perrito que va alegre ha estado saltando y el señor ya ha estado con su palo. Tengo entendido por vecinos que no solo ha sido un golpe. Mi dolor y el de mi familia es la forma tan cruel como ha podido matar a un ser vivo”.

Hermana del denunciado lo defiende

Ante las acusaciones contra Alberto Ciro, quien se encuentra detenido en la comisaría Sol de Oro, su hermana señaló que los perros trataron de atacarlo y él solo se defendió.

“Es una falsedad lo que están diciendo. Mi hermano recién acaba de salir de una sala porque le dio un infarto cerebral. Él tiene diabetes crónico, no puede caminar, tiene muchas enfermedades. Él tiene un pequeño negocio en la esquina, trabaja todos los días. Ha salido a pararse. Mire como orinan los perros, como malogran todo. Los sacan a orinarse, a hacerse las heces, no son capaces de recogerlos. El señor ha estado jugando con sus perros y cuando han visto a mi hermano parado ahí, han venido cuatro perros a atacarlo, él no se ha dejado morder porque es diabético”, aseveró.

Asimismo, indicó que se encuentra arrepentido, sin embargo, señaló que los vecinos de su hermano no cuidan bien de sus mascotas y los tienen sueltos, dejando que ensucien las calles.

Por su parte, la agraviada reveló que Ciro le dijo que no quería matar a su mascota, sino a un perro blanco. “Lo tengo grabado. El mismo señor admite”.