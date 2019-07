San Miguel: padre de familia promueve campaña para que los niños vayan al parque

Síguenos en Facebook

Un padre de familia del distrito de San Miguel creó una campaña en Facebook para que los padres y madres de familias lleven a sus hijos a los parques para que jueguen al aire libre "matagente", "kiwi" y "siete pecados" con otros niños y niñas de su misma edad en una época en que los menores está al pendiente de los dispositivos electrónicos.

"Se busca Amigos niños y niñas" es el nombre de la iniciativa que invita a los niños reunirse las tardes de los miércoles en el Parque Santa Eulalia del distrito mencionado.

"¡Vamos padres!, no se rindan. Los niños solo están en la tablet porque no saben otra cosa que hacer, cuando lo descubran mil veces van a preferir jugar libremente en el parque. No tienen que gastar en academias de fútbol o otras actividades donde también los niños están presionados por profesores realizando rutinas establecidas sin dejarlos ser LIBRES y DISFRUTAR de su niñez", dice el anunció.

La campaña también invita a jugar a los padres para completar los equipos. Además indican que solo necesitan traer una pelota y agua para la sed.