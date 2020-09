Un grupo de personas agredió de forma verbal a un agente del Serenazgo de San Miguel, después de que este les pidiera abandonar de una losa deportiva en la que practicaban futboltenis en el parque Polo Jiménez.

“No me recomiendes, tú no eres mi papá, ándate a tu casa, no es tu trabajo, eres un acomplejado igual que todos los serenazgos están fumados, vienen todos drogados acá”, dijo una de las personas al integrantes de serenazgo.

América Televisión informó que se necesitó de la presencia de agentes de la policía para intervenir al agresor, así como a las demás personas que se encontraban en este parque.

“La primera persona que lo insulta es un comandante de la Policía en retiro. Se llama Ricardo León La Torre. Reclama porque lo intervenimos”, dijo un representante del Serenazgo de San Miguel al referido medio.

En el marco del estado de emergencia no está permitido realizar deportes grupales debido a que debe mantenerse la distancia social para prevenir contagios de coronavirus (COVID-19).