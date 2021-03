Ante la crisis sanitaria por el COVID-19, la Municipalidad de Lima efectuó la ampliación de los periodos de implementación de las macrozonas, que permiten la aplicación de horarios y vías de tránsito para el transporte de carga y/o mercancías en la ciudad.

De acuerdo con el nuevo cronograma, se extiende hasta el 5 de septiembre del 2021 el plazo para la implementación de la primera etapa (vigente desde el 4 de noviembre del 2019) y se prorroga el inicio de la segunda y tercera etapa, las cuales estaban programadas para este 6 de marzo y 6 de septiembre del 2021, respectivamente.

La nueva fecha para la segunda etapa será del 6 de septiembre del 2021 al 5 de marzo del 2022, y la tercera etapa, a partir del 6 de marzo del mismo año.

Cabe precisar que de las tres macrozonas proyectadas hasta el momento solo se encuentra activa la macrozona 1, que abarca vías del Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria y El Agustino.

Dentro de la macrozona 1, los camiones con categoría N3, O3 y O4 de más de 18.5 toneladas no pueden transitar por las vías colectoras ni locales. En las arteriales, solo pueden hacerlo de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente.

Asimismo, aquellas restricciones específicas sobre vías locales en algunos distritos mantendrán su vigencia hasta el inicio de la macrozona 2. Infringir estas disposiciones se sanciona con S/352.

Con estas acciones la Municipalidad de Lima continuará con su labor de fiscalización en las diferentes vías de la ciudad, a fin de que haya un tránsito más fluido.

