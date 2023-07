Luz Anchivilca Pachas, la mujer que perdió la vista del ojo derecho tras caerle una piedra lanzada durante un enfrentamiento de barristas de Universitario y Alianza Lima, en Santa Anita, el pasado miércoles 28 de junio, pide apoyo económico.

La agraviada, quien solía tener trabajos pequeños, ahora depende completamente de su hija Kasandra Anchivilca Pachas. Ella también ha dejado de laborar pues tiene que cuidar a su madre.

“Yo tengo un hijo de 4 años, nosotras somos solas prácticamente. Tenemos familia en otro lado, no están acá con nosotros. He dejado de trabajar para verla a ella. Yo quisiera que el club Universitario y Alianza Lima se comuniquen conmigo para que puedan indemnizar a mi mamá. Quisiera el apoyo de todos realmente, porque mi mamá ha quedado discapacitada, ya no va a volver a ser la misma”, pidió la mujer en diálogo a América Noticias.

Santa Anita: mujer que perdió ojo tras caerle una piedra recibe amenzas tras denuncia

Según el matinal, Kasandra Anchivilca desea que alguna empresa privada la apoye con un carrito sanguchero para poder abrir un pequeño negocio en su casa pues debe hacerse cargo de su mamá y su pequeño de 4 años.

Para cualquier ayuda, las personas interesadas se pueden comunicar al 940560546 (Doris Vilca Cueva) o realizar alguna colaboración económica a la cuenta BCP 19192260571094 de Luz Rosario Anchivilca.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a Luz Anchivilca, ella estaba buscando a su nieto cuando abrió la puerta de su casa y una piedra le impactó en su ojo.

“Yo estaba con mi nieto, abrió la puerta para jugar un rato antes de cenar. Yo he dado un paso a la puerta de mi casa y me impacta la piedra. Me sentí mal, me agarré mi vista y empecé a sangrar. Los vecinos me socorrieron y llevaron de emergencia”, contó.

“Me llevaron primero al hospital Bravo Chico, no querían atenderme porque no había oftalmólogo. Cargada me llevaron al 2 de mayo, tampoco me atendieron ahí, uno de los doctores dijo que me llevaran al INO y ahí me dijeron que había perdido mi vista. Regresé al 2 de mayo porque empezó a dolerme toda la cabeza. De ahí me derivaron al hospital Loayza porque había perdido sangre”, añadió.