Santa Rosa de Lima: Metropolitano brindará servicio especial por feriado (FOTO)

El Metropolitano ofrecerá un servicio especial al público usuario con motivo del día de Santa Rosa de Lima. Por ello, la Municipalidad de Lima recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en sus viajes.

La comuna metropolitana, a través de Protransporte, detalló que el viernes 30 de agosto circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m., en sus rutas habituales. Asimismo, operará el servicio Expreso 4 de 6 a.m. a 9 p.m.

Asimismo, las rutas alimentadoras brindarán el servicio desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Además, añadió que los días sábado 31 de agosto y domingo 1 de setiembre el servicio del Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales, al igual que el jueves 29 de agosto, declarado no laborable para el sector público.

El viernes 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, es feriado nacional para los trabajadores públicos y privados. En tanto, el Gobierno declaró el jueves 29 de agosto como día no laborable, compensable, en el sector público y opcional en las empresas del sector privado.

Durante esos días, la Municipalidad de Lima ejecutará un plan de seguridad para resguardar la integridad de los más de 100 mil visitantes que llegarán al Centro Histórico Lima por celebración de Santa Rosa de Lima.