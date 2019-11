SAT rematará 24 inmuebles ubicados en cinco distritos de Lima

Síguenos en Facebook

La Municipalidad de Lima informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rematará el próximo martes 26 de noviembre un total de 24 inmuebles, entre comerciales y para vivienda, ubicados en los distritos de Lince, Comas, La Victoria, Lurigancho-Chosica y Cercado de Lima.

Los precios base de los inmuebles a rematar van desde los S/ 11,380 hasta los S/ 2′570,000. La diligencia se realizará desde las 9 a.m. en la sede central del SAT, ubicada en el jirón Camaná N.° 370, Cercado de Lima. Vale precisar que los predios se rematarán en el estado y condición en el que se encuentren.

Asimismo, el SAT detalló que a través de esta actividad buscan recuperar la deuda tributaria y no tributaria de contribuyentes, propietarios de vehículos o infractores que no regularizaron el pago de sus impuestos. Al igual que de aquellos que no pagaron las multas por infracciones de tránsito y administrativas, pese a las constantes notificaciones, llamadas telefónicas y facilidades otorgadas por el ente recaudador.

¿Cómo participar en el remate?

Las personas interesadas en participar del remate deberán acudir el día 26 de noviembre a la sede central del SAT con su Documento Nacional de Identidad (DNI), además de una copia original.

Asimismo, tendrán que pagar una garantía ascendente al 10% del valor de la tasación del inmueble. Este pago deberá ser efectuado el mismo día del remate desde las 7:30 a.m.

Es importante detallar que este abono se realiza con cheque certificado o de gerencia, emitido a nombre del Servicio de Administración Tributaria de Lima.