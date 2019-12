Una inusual lluvia sorprendió a limeños la noche de este sábado. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se tratara de una lluvia por trasvase y afecta a diversos distritos, tanto del este como del oeste como del este la ciudad.

Una lluvia de trasvase es un fenómeno producido por la humedad que ingresa del lado oriental, transportada por los vientos, hacia la zona costera, explicó el Senamhi.

#WhatsappSenamhi usuarios reportan lluvia por trasvase en distritos de la capital, conforme al aviso de precipitaciones en la sierra. Comparte foto y video de las condiciones del tiempo en tu localidad #ElPerúPrimero pic.twitter.com/w14iKPl0XT — SENAMHI (@Senamhiperu) December 15, 2019

Algunos usuarios en las redes sociales aseguraron haber escuchado truenos en Lima, una versión que el Senamhi no pudo confirmar. “Nuestras imágenes satelitales no han registrado este tipo de actividad. No podemos afirmar que haya sucedido en Lima”, indicó Kelita Quispe Vega, meteoróloga del Senamhi.

Qué tal llovizna por Santa Beatriz Cercado de Lima #Lluvia pic.twitter.com/eP7jezV05z — Giancarlo Rafael (@Giragu) December 15, 2019

El viernes, Senamhi había informado que las “lluvias en la costa norte serán entre normales a superiores para el periodo enero-marzo 2020. Asimismo, región andina registrará condiciones de lluvia sobre lo normal, en especial en la vertiente oriental”.