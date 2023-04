Sereno de Surco que falleció donará sus órganos.

Luis Manrique Pizarro, sereno de Surco que falleció tras ser baleado en la cabeza por un delincuente, donará sus órganos, según informó su familia.

“ Se utilizará sus órganos en las personas que lo requieran, principalmente corneas. Ahorita por un tema medico legal, tiene que pasar por fiscalía, pero se está trabajando para agilizar los temas ”, contó Guillermo Vallejos, gerente médico de la clínica Maison de Santé del Este.

Además, el doctor dijo que a pesar de estar fallecido, Manrique sigue siendo un héroe. “ Es una persona que ha sacrificado su vida, es una persona de trayectoria bastante honorable y no demuestra incluso muerte y lo que debemos hacer ahora es encontrar a este delincuente ”, agregó.

Alcalde de Surco confirmó la muerte del sereno

La noticia fue confirmada por el alcalde del distrito, Carlos Bruce, y exigió que se brinden las facilidades para que los serenos porten armas no letales para enfrentar la delincuencia.

“Ocurrió algo que no sé por qué no creíamos que iba a pasar, pero finalmente Luis Manrique nos ha dejado. Se ha convertido en un héroe para todos los surcanos. Él no dudó en poner en riesgo su vida, para evitar que un facineroso perpetrara un asalto y en ese afán perdió la vida, porque lamentablemente, el Estado le prohibió tener un palo en la mano para enfrentar a los delincuentes”, manifestó el alcalde.

Nos negábamos a creer lo que finalmente pasó. Luis Manrique es a partir de hoy un héroe para todos los súrcanos. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Estará siempre presente entre nosotros y no descansaremos hasta capturar y castigar al responsable. pic.twitter.com/LPlqlkdbY5 — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) April 16, 2023