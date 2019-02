Serenos de Lima ya no usarán armas no letales, anunció Jorge Muñoz

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró en contra de que los serenos usen armas no letales en su lucha contra la delincuencia.

Como se recuerda esta iniciativa fue implementada, a inicios del 2016, por su antecesor, Luis Castañeda, quien defendió a capa y espada el uso de estas 100 pistolas de represión.

Sin embargo, para Muñoz, este tipo de armas no letales solo generan “espirales de violencia” y no está de acuerdo con que los agentes del serenazgo lo usen. El alcalde brindó estas declaraciones el último miércoles durante su rendición de cuentas a la ciudad.

“Las armas no letales pueden generar esta espiral de violencia que a nada nos debería conducir. Eso nos lleva a tener muy claro que hay que caminar de la mano con la Policía que sí tiene facultades para portar y hacer uso de armas”, explicó Muñoz a Correo.

Consideró que el uso de estos elementos podría ser calificado como “desproporcionado”, por lo que no alentará su utilización para frenar la inseguridad ciudadana en la capital.

“En los últimos tiempos hemos visto que ha habido cuestionamientos a la Policía nacional por el uso reglamentario de sus armas. Imaginemos que pasaría si un sereno haciendo uso de un arma no letal genera un daño que para algunos podría ser desproporcionado. Mi posición es que las armas no letales pueden generar espirales de violencia”, respondió a este diario el alcalde capitalino.

Este diario conversó con algunos integrantes del Serenazgo de Lima quienes refirieron que, efectivamente, ya no están portando estas armas no letales.

“En un principio, estas armas no letales estaban destinadas para ser usadas por los serenos que se encargar de patrullar junto a la Policía, de forma integral. Ahora, ya no lo están siendo tomadas en cuenta. Ya no están saliendo a patrullar con estos instrumentos”, contó una fuente a Correo.

Cabe señalar que el Cercado de Lima y Magdalena fueron los únicos dos distritos que, en las gestiones ediles anteriores (2015-2018), acogieron el pedido del uso de armas no letales. Ahora, el burgomaestre de Lima rechazó estos implementos. Ojo se comunicó con la comuna de Magdalena para conocer si este distrito continuará con esta iniciativa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.