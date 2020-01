Julio César Rojas Mogollón lanzó una amenaza de muerte, en el momento en que se encontraba en la comisaría de Apolo tras ser detenido por intentar quemar con gasolina a su esposa, en un hecho ocurrido en La Victoria.

“Si salgo la voy a matar”, fue lo que dijo el sujeto ante los agentes que lo iban a interrogar por tentativa de feminicidio. Al parecer, dicha frase iba dirigida a su esposa, quien también se encontraba en la dependencia policial.

En otro momento, Rojas Mogollón trató de victimizarse, pues aseguró ante los agentes que los problemas que afronta son responsabilidad de su esposa.

“Ya no puedo con el dolor, ojalá que no te toque una mujer como la que está al frente, tú no sabes lo que yo paso”, agregó.

En el interrogatorio ante la Policía, Rojas Mogollón aseguró que no pretendió quemar a su esposa y que solo se trató de una mala manipulación del encendedor y la gasolina que iba a echar a su motocicleta.

“Estaba echando gasolina a la moto, y comenzamos a discutir y hubo un forcejeo y yo estaba con el encendedor en la mano, pero ella en ningún momento ha estado cerca de mí”, afirmó.

Incluso, alegó que lanzó la gasolina porque supuestamente le estaba quemando la mano.

Reconoció que tiene constantes discusiones con su pareja y que las denuncias en su contra por violencia familiar son producto de las intervenciones de la Policía en su casa por las peleas mencionadas.

Por último, Rojas Mogollón reveló que estuvo recluido tres o cuatro años en el penal de Lurigancho por el delito de robo agravado en banda.

Julio César Rojas Mogollón