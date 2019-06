Síndrome de Guillain-Barré puede provocar el colapso de los hospitales de Lima

Síguenos en Facebook

El número de enfermos con el síndrome Guillain-Barré continúa en aumento en el país. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó ayer la existencia de 250 personas con sospecha del virus. Los hospitales Cayetano Heredia y Dos de Mayo informaron del ingreso de nuevos pacientes, provenientes del interior, así como el Arzobispo Loayza.

El neurólogo del Hospital Dos de Mayo, Miguel Villavicencio, dijo que vienen atendiendo a más de 20 pacientes con Guillain-Barré. Seis de ellos estaban en emergencia, dos con ventilación mecánica, cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cinco en hospitalización y los restantes en otros ambientes.

“Hemos acondicionado más camas y ampliado el área de Emergencia y Neurología. También hemos habilitado más turnos de enfermería. Asimismo, tenemos más insumos, contamos con 250 ampollas nuevas de inmunoglobulina y plasmaferis. Y estamos adquiriendo ventiladores mecánicos”, explicó Villavicencio, quien dijo que el hospital ya está utilizando los recursos habilitados por el Gobierno a través del decreto supremo 013-2019.

RIESGO EN EL CAYETANO

La situación en el Cayetano Heredia, otro hospital de referencia en la capital, es un poco complicado. De acuerdo con el doctor Ciro Maguiña, jefe de Infectología de ese centro de salud, este no cuenta con ningún ventilador mecánico disponible; es decir, si un paciente con Guillain-Barré hiciera un paro respiratorio, no habría con qué darle respiración asistida. Este establecimiento atiende a 25 personas con sospecha del síndrome.

En tanto, el jefe de Neurología del Hospital Loayza, Reynaldo Romero, informó que este nosocomio atiende a 18 personas con el síndrome de Guillain-Barré.

“Actualmente tenemos 18 casos, con los dos ingresos incluso estaríamos por 20 casos, que es un brote de lo que realmente vemos”, dijo.

La mayoría de pacientes se encuentran en observación y manejo sintomático (grado 1 y grado 2). Agregó que este hospital registra normalmente cuatro o cinco casos por mes.

SISTEMA PUEDE COLAPSAR

El doctor Ciro Maguiña, exdecano del Colegio Médico del Perú, dijo que hasta el momento el Minsa está dándose abasto para dotar de insumos, logística y personal a los hospitales, pero advirtió que si el número de pacientes con Guillain-Barré continúa en ascenso, la emergencia podría salirse de control.

“Hoy todavía nos damos abasto. (Pero) si esto continua en las siguientes semanas, podría no darse abasto y colapsar el sistema... Hemos estado preparados técnicamente, pero este brote es nuevo. Estamos preparados para este momento, pero nadie garantiza qué va a pasar la siguiente semana”, recalcó.

En esa línea, el jefe de Cardiología del Hospital Bartolomé Herrera, Marco Almerí, consideró de insuficiente la partida presupuesta de 6’740,000 soles para financiar la atención de la emergencia sanitaria en cinco regiones (Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad y Junín).

“A cada región le toca poco más de 1 millón de soles. El gasto por cada paciente es elevadísimo, creo que no alcanzaría. La ministra ha dicho que está garantizado el tratamiento completo de todos los pacientes, lo que significa tener ventiladores mecánicos disponibles, que no los hay. Ella ha dicho que se va a dotar con inmunoglobulina a todas las personas, acabo de llamar a la Diresa Callao y no tienen ni una inmunoglobulina”, manifestó.

Por ello, pidió que los 90 días de emergencia se amplíen y que la ministra pida una cantidad adicional para atender a los pacientes.