Agentes de la comisaría de Canto Rey en San Juan de Lurigancho lograron frustrar la noche del jueves un violento asalto a una trabajadora de un grifo, ubicado en la Av. Antropólogos. Uno de los dos delincuentes involucrados fue detenido y el dinero fue recuperado.

Eran las 8:45 p.m. y la empleada del establecimiento fue interceptada por dos sujetos que lograron arrebatarle el canguro con las ganancias del día. Una cámara de seguridad registró el momento en que luego los ladrones lanzaron a la mujer al piso y la golpearon porque se resistía al robo de sus pertenencias.

En tanto, las imágenes difundidas por América Noticias mostraron que el otro trabajador del grifo solo atinó a observar cómo su compañera de trabajo era golpeada por los ladrones. No obstante, el empleado al ver un patrullero circulando por la zona hace señas para que acudan al grifo.

De inmediato, la rápida actuación de los agentes permitió la captura de uno de los dos ladrones y se recuperó los S/300 de las ganancias del grifo. El cómplice logró huir del lugar y las autoridades se encuentran en su búsqueda.

“Dos sujetos se me acercan y me dice ‘dame tu canguro sino te mato’. Ahí es donde me golpean con la cacha de la pistola en la cabeza. Tengo una herida. Luego llegó la Policía y detuvieron a uno”, contó la trabajadora agredida, quien prefirió el anonimato.

El intervenido fue identificado como Luis Ángel Alfaro de 20 años, y se le halló 8 cartuchos calibre 38 y seis municiones. Durante tu testimonio, el delincuente confesó el delito y señaló que cometió el hecho por conseguir “la plata fácil”.