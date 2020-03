Solo tuvo que pasar un poco más de 24 horas del primer caso positivo de coronavirus (Covid-19) anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que la viceministra de Salud, Nancy Zerpa Tawara, informe, en conferencia de prensa, que se han detectado cinco nuevos casos de esta enfermedad.

Los pacientes son tres adultos y un niño que viven en Lima. El otro caso corresponde a un residente de la ciudad de Arequipa, quien habría contraído la infección en el Reino Unido, de donde llegó el pasado 29 de febrero.

“Son seis casos positivos. El Ministerio de Salud ratifica su posición de trabajar con el protocolo establecido. Reiteramos a la población mantener la calma en esta situación. El estado de salud de las personas diagnosticadas es estable y se encuentran en aislamiento o cuarentena domiciliaria”, declaró Zerpa.

Minsa confirma 6 casos de coronavirus Covid-19

Por su parte, el director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), Manuel Loayza, precisó que los cuatro pacientes identificados en Lima son familiares que tuvieron contacto cercano con el denominado “caso cero”.

Él es un joven de 25 años, piloto de la aerolínea Latam, quien estuvo de viaje, por vacaciones, en Francia, España y República Checa, que arribó al Perú el pasado 26 de febrero.

¿Cuáles son las medidas que se están tomando contra el coronavirus en el Perú?

Loayza informó que las autoridades sanitarias están haciendo el seguimiento de estos casos, a fin de determinar por donde estuvieron los pacientes.

“Seguimos elaborando la cadena de contactos que tiene cada una de estas personas con familiares cercanos, con amigos. Por lo cual, cuando tengamos completo este cuadro vamos a poder identificar a más casos”, anotó.

¿Cuánto presupuesto se ha designado para combatir el coronavirus en el Perú?

Más temprano, la ministra de la Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que el presupuesto para la atención del coronavirus se incrementará de S/4 millones a más de S/30 millones. Resaltó que el Gobierno se viene preparando para la llegada de este mal desde el 29 de enero.

“Cuando se lanzó este plan de respuesta era en enero y ahí no había coronavirus en América. En el tema de salud, los planes van cambiando, tenemos un presupuesto adicional, no se preocupen. También está previsto la adquisición de ventiladores mecánicos, monitores y todos los dispositivos para el equipamiento de cuidados intensivos”, dijo en entrevista con un medio televisivo.

Según manifestó la titular del Minsa, parte del presupuesto sería utilizado para el abastecimiento de mascarillas para el personal médico, entre otros. “El problema del coronavirus no es un tema de presupuesto, hay un compromiso del Gobierno”, ratificó Hinostroza.

También hizo un llamado a la calma, tras la confirmación del coronavirus en el país, y resaltó que más del 80% de contagios no requerirán hospitalización.

“El control para los viajeros que ingresan al Perú será más riguroso. Se ha capacitado al personal de las aerolíneas, para que nos apoyen con la detección de casos que vienen de lugares donde hay infección”, explicó Hinostroza.

Importancia de mantener la calma

Por su parte, Omar Trujillo, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y médico infectólogo, pidió a la ciudadanía mantener la calma, debido a que la letalidad es baja.

“La letalidad es bastante baja, lo que sí hay que trabajar es el tema de la prevención y contención. También el tema de la comunicación es importante, a fin que no exista tanta ansiedad”, señaló en diálogo con Radio Nacional.

Sobre cómo reconocer si una persona está infectada, Trujillo detalló que la persona que presenta algunos síntomas deberá llenar una ficha epidemiológica, es decir, responder una serie de preguntas.

“Una vez desarrollado el examen clínico, el médico o tratante verá si necesita una prueba o no. Si lo requiere, se tomará la prueba y se procesará en el INS, donde se dará un diagnóstico general y específico”, puntualizó.

Si el paciente se encuentra estable, explicó, lo que se necesita es aislarlo. Ponerlo en cuarentena por un periodo determinado de días, o sea, que esté en su casa, que no salga y que se ponga su mascarilla para que no pueda contagiar a las personas que lo rodean.

“Cada enfermedad tiene un tiempo determinado en el que se pueden manifestar los síntomas. No todas las enfermedades tienen los mismos tiempos, por ello el periodo de cuarentena es de acuerdo con la enfermedad que se esté tratando”, señaló

Explicó, además, que el periodo de aislamiento para el coronavirus es de catorce días, porque es el tiempo en el cual se manifiestan los síntomas. “En ese lapso de tiempo veremos si la enfermedad progresa o no”, afirmó el especialista, quien solicitó a la ciudadanía permanecer en casa si presentan síntomas del coronavirus.

¿Cuáles son las complicaciones del coronavirus?

Sobre los contagiados, el decano nacional del Colegio Farmacéutico del Perú, Marcial Torres, sostuvo que el coronavirus es muy similar a un proceso gripal. Indicó que la gente no se complica directamente por el virus sino por algunas enfermedades que se puedan producir como la neumonía.

Precisó que al ser viral la enfermedad se tiene solamente un tratamiento sintomático para controlar la fiebre y algunos malestares que puedan registrarse.

“Algunos de los tratamientos que se pueden utilizar son antibióticos para controlar la fiebre y algunos dolores físicos. Los síntomas son muy similares al de un resfriado”, concluyó.

¿Cuáles son las precauciones sobre el coronavirus?

En la línea de la prevención, el jefe del INS pidió a la ciudadanía que no use el transporte público si tiene malestar. “Creo que se debe hacer una campaña masiva de prevención dentro del transporte público. Las personas que estén con algunos síntomas deben permanecer en su vivienda y no acudor al trabajo”, resaltó Trujillo.

Pidió a los posibles pacientes que den a conocer sus síntomas para evaluar su estado de salud lo antes posible.

“En caso de ser necesario, cualquier persona puede llamar, a través de las líneas que existen, para que personal autorizado acuda a su domicilio y pueda hacerle los exámenes clínicos correspondientes”, informó. Asimismo, Trujillo recomendó a la población asistir a algún establecimiento de salud cercano para realizarse las pruebas de descarte de coronavirus.

