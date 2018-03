Sujeto confesó cómo asesinó a mujer frente a su hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Jean Carlo Hernández Quesada, el asesino confeso de su pareja Geraldine Henriquez Panduro, relató detalladamente cómo sucedió el crimen dentro de la vivienda que ambos compartían, en el distrito de Comas.

"Yo he estado tomando con unos amigos. Con dos amigos. Y me voy a mi cuarto, estaba una amiga de ella y yo me fui con mi hermano al cuarto. Me dijeron para tomar y les dije que ya y ella ya estaba molesta. Acabamos la cerveza y se fueron mis amigos... Compré cuatro cervezas grandotas", declaró Jean Carlo Hernández Quesada a la policía.

"Entonces, se fue su amiga, se fue mi hermano y nos quedamos discutiendo, estábamos discute, discute y nos fuimos a las manos y todo... me comenzó a arañar la cara. Yo la agarré y la empujé, en ese momento que la empujo ella se para, agarra el cuchillo y me quiere hincar así. Me quiere hincar en este lado, entonces, yo le forcejeo y le hago así también. Estábamos forcejeando los dos cuando le hago así, pero sale al toque, le saco su mano y otra vez ahí y cuando ya le empezó a salir la sangre ya", apuntó Jean Carlo Hernández Quesada.

Geraldine Henriquez Panduro (20 años) y Jean Carlo Hernández Quesada (21) vivían juntos en el tercer piso de una vivienda desde hace un par de semanas. En este lugar es donde ambos continuaron discutiendo y durante la madrugada se escuchó a la hija pedir ayuda para su madre, y pese a que los vecinos llamaron a la policía, esta demoró en llegar una hora y la víctima ya era cadáver.

Geraldine Henriquez Panduro murió desangrada dentro de su vivienda. Su hija de cuatro años de edad fue testigo del horrendo crimen.

