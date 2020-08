Pese a que los hospitales colapsan y la economía corre riesgo de continuar su caída, decenas de personas fueron intervenidas por asistir a fiestas y reuniones sociales, poniendo en riesgo su salud por exponerse a ser contagiados de coronavirus (COVID-19).

Ese fue el caso de decenas de personas en una discoteca de Manchay, en Pachacamac, quienes fueron intervenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la conducta de uno de los detenidos, quien se identificó como Giancarlo Cruz Neyra. El intervenido se mostró desafiante ante un reportero que le preguntó el motivo por el que vulneró las normas sanitarias.

“Ya, mira, doy mi cara, ya, mira, canal 4. Yo, Giancarlo Cruz Neyra, yo soy de El Paraíso de La Molina, bien piola. No me arrepiento, no me arrepiento, porque estoy borracho, ¿está bien o no?”, se le oye decir en el reportaje de Domingo al Día.

En las imágenes se puede observar que son más de 20 los intervenidos en el lugar, quienes usaron mascarillas cuando personal de la Policía ingresó para la operación.

“Estoy sano, qué pasa. Ya, mira, escúchame. Los policías me han quitado mi morral con mi mascarilla. Si me muero, me muero por ellos, por nada más, por ellos nomás me muero”, prosiguió.

Algunos trabajadores del lugar, quienes también terminaron detenidos, comentaron que la necesidad económica los llevó a laborar en el centro nocturno.

“Tenemos que buscárnosla. No tenemos trabajo. Es por necesidad. Estábamos celebrando el aniversario de Manchay, chambeando, trabajando duro”, indicó uno de ellos.

La Policía se enteró del evento gracias a un aviso publicitario en redes sociales, mediante el cual los organizadores pedían a los asistentes comunicarse directamente con ellos para revelar el lugar de la celebración.

