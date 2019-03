​Sujeto que orinó vehículo pide disculpas y asegura que lo hizo para no mojar sus pantalones

Síguenos en Facebook

Un sujeto que fue captado orinando un auto y luego agrediendo al dueño del vehículo que le reclamó el reprochable acto, ha pedido disculpas y ha justificado su actuar asegurando que no quería orinarse en sus pantalones. El hecho ocurrió en Miraflores.

Raúl Jair Vera Trujillo es la identidad del sujeto que orinó el vehículo y quién es un bachiller de Derecho que habría sido despedido de su centro de labores luego de que su violenta reacción fuera difundida en las redes sociales.

Tras esto, Vera Trujillo ha pedido disculpas públicas: "Quiero pedir disculpas ante la sociedad por el acto que he cometido el cual es reprochable para todos y nunca es tarde para pedir una disculpa (...) su seguimiento, hostilización e instigamiento, mi solicitud y su negativa al no hacerme caso y dejar de grabarme poder decírmelo como cualquier persona con palabras hizo que mi actuar fuera desenfocar esa acción de grabarme y liarme a golpes con él, porque ambos respondimos como dos personas ofuscadas", sostuvo para el noticiero 24 horas de Panamericana Televisión.

Después de ello, el sujeto ha revelado que viene siendo víctima de amenazas e incluso justificó su actuar de la siguiente manera: "Al no encontrar un lugar adecuado para poder miccionar tuve que recurrir a un lugar que sea oscuro y poder como cualquier persona -que es un acto reprochable por la sociedad porque no está bien lo que he hecho- poder hacer la necesidad de miccionar en vez de miccionarme en mis pantalones o en la calle frente a los menores como si fuera una persona orate".