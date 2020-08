Un usuario, identificado como Carlos Schmitt Olcese, acusó a una tienda de mascotas, llamada Pet House, ubicada en el el Jockey Plaza, en Santiago de Surco, de mantener encerrado a un perrito en una vitrina durante toda la cuarentena.

Según el denunciante, cuando ingresó al local vio al can y le preguntó al cajero el precio. La respuesta que recibió fue que no estaba en venta y que lo trajeron de Argentina.

“En eso le pregunto, ¿pero lo sacan a pasear o algo? y el joven me comenta que este Jack ha pasado toda la cuarentena en la tienda y ya es parte de la tienda” se lee en la publicación de Facebook.

“Sabemos que los Jacks son súper enérgicos y necesitan espacios para correr. Así mismo me comentó que por las mañanas está suelto y camina por dentro y fuera del local, cosa que no sé si sea cierto, pero de todas formas me da una pena que este perrito esté pasando toda su vida encerrado”, agregó.

Respuesta de la tienda

Mediante un comunicado, Pet House indicó que cuenta con una moderna tecnología para los canales de exhibición “en beneficio de los cachorros”.

“Hecho con materiales que no albergan microbios y son fáciles de limpiar y desinfectar, además cuentan con un sistema eléctrico de ventilación y filtración de aire”, indicaron.